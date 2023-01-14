В Днепре российская ракета попала в многоквартирный дом, под завалами люди: первые подробности и фото

В ходе ракетной атаки по Украине Россия ударила по городу Днепр. Там вражеская ракета попала в многоэтажку.

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Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Под завалами могут оставаться люди.

Через несколько минут он сообщил первые подробности с места трагедии.

"Просто изверги, нет как минимум одного подъезда, под завалами находятся люди, которые были дома в праздничный день. ГСЧС и все городские службы на месте", - написал Тимошенко.

На место трагедии отправился городской голова Днепра Борис Филатов. На новое ужасающее преступление оккупантов он отреагировал лаконично.

"По состоянию на 16:20 в городе Днепр в разрушенном подъезде девятиэтажного жилого дома спасены 15 человек. Количество погибших и травмированных уточняется. Продолжается тушение пожара и спасение людей!" - сообщил Тимошенко.

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