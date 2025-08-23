В Донецкой области погибла волонтер из Британии: ее тело не могут эвакуировать из-за боевых действий

На востоке Украины погибла 69-летняя британская волонтер Энни Льюис Маргарет Элизабет Марффи. Ее останки остаются в зоне активных боевых действий, и пока нет возможности их эвакуировать.

Поэтому семья женщины не может получить свидетельство о смерти и находится в состоянии неопределенности. Об этом сообщает The Times.

Что известно

По данным украинской полиции, Марффи погибла в июне этого года, вероятно, в результате атаки российского беспилотника неподалеку Бахмутского шоссе, которое считается опасной "зоной поражения".

Волонтер из Девона, бывший продюсер и режиссер документальных фильмов BBC, отправилась в Украину в конце мая на зеленой Toyota RAV4, загруженной гуманитарными грузами. Сначала ее благотворительная организация Aid Ukraine посоветовала доставить авто во Львов, но Марффи настаивала на поездке в Краматорск.

Последний раз она выходила на связь с семьей 8 июня, а с организацией – 10 июня. На следующий день полиция Краматорска подтвердила ее гибель, показав видеозапись с места происшествия.

Из-за того, что тело Марффи до сих пор находится в зоне боевых действий, местные власти не смогли оформить документы. Семья обращалась за помощью в Министерство иностранных дел, но там заявили, что вопрос выходит за пределы их юрисдикции.

Сын погибшей, Чарли Льюис Марффи, отметил, что семья не ищет виновных, но "встревожена" отсутствием поддержки со стороны властей.

"Мне очень грустно, что ее больше нет, но я горжусь тем, какой она была. Она была смелой, способной и решительной, и для нее эта миссия имела огромное значение", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA

Утром во вторник, 19 августа, в городе Нежин Черниговской области в результате удара российского беспилотника по сортоисследовательской станции погиб местный волонтер Евгений Гомоляко. Мужчине было 45 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!