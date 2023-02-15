В Донецкой области украинские морпехи испепелили БМП оккупантов, которые пытались штурмовать их позиции. Видео

Российские оккупанты в Донецкой области попытались штурмовать позиции морских пехотинцев из 36 отдельной бригады морской пехоты. Однако украинские воины заставили захватчиков пожалеть об этом.

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С помощью сбросов экипажи БПЛА 36 ОБМП полностью сожгли российскую БМП. Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины, показав видео с момента поражения (чтобы его просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Горящая российская военная техника уже стала той вещью, на которую украинцы могут смотреть вечно. На днях экипажи бпла 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского сожгли вражескую бмп, во время штурма позиций наших защитников в Донецкой области", - рассказали в ВМС ВСУ.

На кадрах видно, как украинские морпехи совершают несколько сбросов на российскую БМП. После одного из "прилетов" в машине открываются дверки. Вблизи машины видно тело одного из российских оккупантов.

В конце концов, БМП загорается, огонь не гаснет до тех пор, пока не уничтожает российскую технику полностью.

Напомним, накануне Силы обороны Украины ликвидировали 690 оккупантов и уничтожили десятки единиц техники РФ. Общие безвозвратные потери России в живой силе к утру 15 февраля достигли 139 770 солдат.

Также за сутки уничтожены 4 танка 7 боевых бронированных машин, 4 артиллерийские системы и 2 средства ПВО. Ликвидировано 6 вражеских автомобилей и единица спецтехники.