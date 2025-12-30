В Донецкой области в результате российского обстрела погиб священник УПЦ МП. Фото

В Донецкой области, из-за обстрела российских оккупантов, погиб священник Покровского викариатства УПЦ МП Василий Кийко. Жизнь протоиерея оборвалась 29 декабря.

Печальную весть сообщили в Центре информации УПЦ. Там отметили, что отец Василий был преданным церковным служителем и имел доброе сердце.

Что известно

"В Донецкой области 29 декабря в результате российских обстрелов трагически погиб настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы села Гришино – протоиерей Василий Кийко" – говорится в сообщении.

Священник преданно выполнял свою миссию, поддерживал людей в самые сложные моменты, молился за мир и всегда оставался со своей паствой.

"Отец Василий был искренним пастырем, преданным служителем Церкви Христовой, человеком большого сердца, доброй души и настоящим другом для многих", – отмечается в сообщении.

Напомним, во время военных учений, в возрасте 46 лет, умер священник из Львова Орест Черный. Его сердце остановилось 29 ноября в Черновицкой области. По словам родных, Орест был очень скромным, вежливым и любящим человеком и имел прекрасный голос.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре стало известно, что в боях за Украину свою жизнь отдал защитник Виталий Янковский с Волыни. Он был священником, но в 2023 году добровольцем ушел на фронт защищать свое государство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!