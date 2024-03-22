В ДТЭК рассказали о последствиях массированной атаки по энергосистеме

В результате утренней массированной атаки по энергетической системе Украины были существенно повреждены две теплоэлектростанции ДТЭК, а также распределительное оборудование на Днепропетровщине.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в телевизионном эфире.

"У нас очень повреждены две станции, разрушения значительны. Повреждены как оборудование для генерации электроэнергии, так и его выдача в сеть", - сказал он. Сахарук добавил, что в результате атаки в Днепропетровской области были повреждены и разрушены объекты систем распределения электроэнергии. Исполнительный директор ДТЭК пояснил, что особенностью этой атаки стало не только количество ракет, а именно комбинация из ракет и шахедов.

"То, что мы видим по нашим станциям, наибольший ущерб нанесли именно ракеты. У нас до этого тоже были столь большие атаки. Но такой, скажем, комбинированной с большим количеством ракет, которые были нацелены на наши станции, наверняка еще не было", - добавил Сахарук.

Он подчеркнул, что это можно назвать самой большой атакой на энергосистему Украины. Также Сахарук рассказал, что сейчас энергетики проводят первичные работы, чтобы заживить обесточенных людей в резервные источники питания. Разрушение значительны.

Если говорить дальше о восстановлении, то здесь потребуется помощь всех задействованных участников и компаний, и международных доноров. И государства в лице Министерства энергетики, Кабинета министров, но это уже чуть позже, когда мы поймем, что именно и где нужно будет сделать и каким образом.

Надеемся на помощь всех сторон для того, чтобы как можно быстрее восстановиться после этой атаки", - подытожил он.

Напомним, 22 марта россия нанесла массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины. В результате были значительные повреждения оборудования, а оператор энергосистемы "Укрэнерго" был вынужден применить аварийные отключения электроэнергии в некоторых областях Украины.