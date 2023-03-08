В Энергодаре мощная ''бавовна'': оккупанты уже отчитались об ударе украинских БПЛА. Фото

В оккупированном Энергодаре на Запорожье днем 8 марта произошла новая "бавовна". Взрывы прозвучали в районе водохранилища.

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Местные жители сообщают в сети о мощном пожаре и сильном задымлении, которое видно из разных районов города. Тем временем оккупационные "власти" Энергодара заявили об "атаке украинских беспилотников" (фото и видео размещены внизу новости).

При этом кремлевские пропагандисты утверждают, что удары якобы были нанесены "зажигательными боеприпасами".

Пожар якобы возник на площади 4 га, а огонь тушат "сотрудники противопожарной службы и росгвардии", а также военные оккупационных войск РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на "бавовну" пожаловались в Курской области РФ. Власти региона заявили о якобы обстреле объекты энергоснабжения.

Кроме того, 8 марта прозвучала воздушная тревога в Мачулищах, где ранее предположительно был подорван российский самолет ДРЛО А-50.