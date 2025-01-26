В ЕС заговорили о миссии с мандатом ООН, которая будет контролировать прекращение огня в Украине

За прекращением огня в Украине могла бы наблюдать миссия под мандатом Организации Объединенных Наций (ООН) в составе не только войск из стран Европы, но и других, в частности, государств Глобального Юга. Ведь наблюдение за демилитаризованной зоной вдоль фронта потребует военного присутствия "в высоком пятизначном диапазоне".

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Такое мнение высказал глава военного комитета Евросоюза генерал Роберт Бригер в интервью изданию Welt. Он считает, что страны-члены ЕС, в зависимости от политического решения, могут предоставить значительные силы для мониторинга, но их может быть недостаточно.

"Возможна миссия под мандатом ООН, которая будет включать не только европейцев, но и солдат с глобального юга или, например, Кавказа. Солдаты ЕС, несомненно, смогут внести значительный вклад", – сказал экс-начальник Генштаба Австрии.

Что касается того, должны ли военные иметь оружие, он отметил, что это должно быть политическое решение. С военной точки зрения, по его словам, если необходимо избежать восстановления конфликта и обеспечить эффективность прекращения огня, следует создать исполнительную миссию и предоставить солдатам мощный мандат.

"Это означает, что они также имели бы право воплощать прекращение огня с применением оружия и поддержания из воздуха. Сейчас все это звучит очень теоретически, но такой сценарий может быть воплощен в жизнь", – убежден генерал.

В то же время он назвал "маловероятным" план американского лидера Дональда Трампа быстро прекратить войну в Украине, "заморозив" линию фронта.

"Проще говоря, это дало бы преимущество покончить с смертями. Недостаток, однако, заключался бы в том, что конфликт продолжался бы и, в худшем случае, продолжался бы десятилетиями. Например, как между Северной и Южной Кореей", – отметил военачальник.

Здесь Бригер напомнил слова бывшего начальника Генштаба США Марка Милли в 2023 году о том, что Украина не может полностью выиграть эту войну с ресурсами, которые она имеет. По мнению главы военного комитета ЕС, действительно, возвращение утраченных территорий потребует значительно большего развертывания сил, чем Украина располагает. Сейчас же важно, чтобы она заняла сильнейшую переговорную позицию перед возможными переговорами о прекращении огня.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский указал, что любые миротворческие силы, если они будут развернуты в стране, должны включать войска США. По его словам, это станет залогом эффективности такой миссии.

Европейские чиновники считают, что США придется предоставить войска для любых будущих миротворческих сил в Украине, чтобы сделать такие усилия заслуживающим доверия. В команде Дональда Трампа вроде бы и готовы к предоставлению гарантий безопасности Украины, но убеждены, что Европа должна взять на себя большую часть обязательств.

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