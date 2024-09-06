В этом ошибка Украины: эксперт объяснил, почему в вопросе сбития российских ракет не стоит апеллировать к НАТО

Украина совершает ошибку, призывая партнеров принять решение о сбитии российских ракет и беспилотников над нашей территорией, на уровне НАТО. Такие призывы не являются продуктивными, учитывая, что все решения в Североатлантическом альянсе принимаются на основе консенсуса, то есть государства-члены должны прийти к единодушному согласию по этому вопросу.

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Логичнее было бы переключиться с НАТО на двусторонние отношения. Такое мнение высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

По убеждению эксперта, в НАТО не примут решение о сбитии российских ракет с учетом выборов в США, а также ввиду позиции таких членов блока как Венгрия и Словакия.

Очевидно, что защита украинского неба может обсуждаться только в рамках увеличения количества систем ПВО западного производства.

"Сейчас ситуация с тем, чтобы партнеры сбивали ракеты над Украиной, затормозилась. Здесь, мне кажется, есть ошибка и Украины. Украина почему-то отмечает, что это решение должно приниматься в рамках НАТО. Учитывая, например, выборы в США, такого разрешения не будет. Я убежден, что будет трудно найти понимание в Словакии и Венгрии, если это решение принимать на уровне НАТО. Поэтому Украине нужно переносить главный вес в переговорах на двусторонние отношения", – сказал Леонов.

По его словам, принять решение сбивать российские ракеты и дроны на территории Украины – в силах любой страны, входящей в НАТО.

"Например, Румыния и Польша, к которым уже залетали российские дроны или ракеты, вполне могут это сделать. Высказывания польских политиков как раз идут в том русле. Если развивать логику, которая звучит в Польше, то это не просто усилит безопасность Польши, это будет деэскалацией для всего НАТО. Поскольку если ракеты будут сбиты на территории Украины, то они не будут иметь возможность попасть, пусть случайно, например, по военному объекту, по объекту критической инфраструктуры в Польше", – отметил эксперт.

Он считает, что Украине следует попытаться поднимать этот вопрос в рамках неформальных союзов, например Люблинского треугольника (с Литвой и Польшей) или Веймарского треугольника (Германия, Польша и Франция).

"Более того, Дональд Туск (премьер-министр Польши. – Ред.) выдвинул идею создания системы ПВО для Европейского Союза, общей системы ПВО. Это может быть подготовкой для создания систем. Тем более мы понимаем, что она в значительной степени будет защищать Европу именно от России. Очевидно, надо бить и работать именно в этом направлении, чтобы это решение было принято как можно быстрее", – подытожил Леонов.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью FT заявил, что Польша и другие граничащие с Украиной государства обязаны сбивать приближающиеся к их территории ракеты и дроны РФ. Это нужно делать еще до того, как вражеские цели зайдут в воздушное пространство стран-соседок Украины.

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