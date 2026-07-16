В Fire Point объявили более полные характеристики FP-7.x Freya: будет ли она сбивать баллистику

Украинская компания Fire Point раскрыла дополнительные детали разработки своей перспективной зенитной ракеты FP-7.x, входящей в состав антибаллистической системы Freya. Проект предусматривает использование уже серийных компонентов и систем от европейских производителей, что должно ускорить темпы его реализации.

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Разработчики ставят амбициозные цели и планируют первое испытание с перехватом реальной баллистической цели уже до июля 2027 года. Об этом в интервью профильному оборонному изданию Janes сообщила технический директор компании Ирина Терех.

Новые сроки и совместная разработка

В Fire Point скорректировали и оптимизировали временные рамки создания комплекса Freya. Это свою очередь позволило ускорить разработку системы, и первое испытание с непосредственным перехватом реальной баллистической цели планируется провести уже до июля 2027 года.

По данным аналитиков Defense Express, этот прогноз выглядит более многообещающим, чем предыдущие заявления. В апреле 2026 генеральный конструктор компании Денис Штиллерман сообщал, что первый перехват баллистической ракеты планируется осуществить до конца 2027 года.

Главные истории дня

Эксперты связывают рост оптимизма разработчиков с созданием антибаллистической коалиции. В это объединение вошли девять европейских стран (Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Великобритания, а также Украина).

Такое сотрудничество предусматривает активное содействие "совместной научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности".

Характеристики ракеты FP-7.x

В ходе последних заявлений были объявлены и скорректированы ключевые тактико-технические характеристики зенитной ракеты:

Максимальная скорость: 2200 м/с (ранее прогнозировался диапазон в пределах 1500–2000 м/с);

Высота перехвата цели: 20–25 км;

Дальность перехвата: до 80 км.

Для сравнения, базовая баллистическая ракета FP-7, на основе которой создается зенитная FP-7.x, имеет заявленную скорость 1500 м/с. Таким образом, зенитная модификация получит существенно форсированные скоростные показатели для борьбы с быстрыми целями.

Как будет уничтожаться цель

Один из главных вопросов – способ поражения баллистических целей. Как пояснила технический директор компании, на данном этапе ракета FP-7.x предусматривает использование в качестве основного средства поражения классической осколочно-фугасной боевой части.

При таком методе за счет близкого подрыва и облака осколков баллистическую ракету можно лишь повредить и отклонить от точки прицеливания, но это не гарантирует ее полное разрушение вместе с боевой частью в воздухе.

В этом отношении FP-7.x по своим возможностям ближе к ракетам PAC-2 GEM-T для американского комплекса Patriot (сама ракета FP-7 основана на зенитной ракете 48Н6, которая также не обеспечивает прямого кинетического столкновения).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина впервые приблизилась к возможности наладить собственное производство ракет для американских систем противовоздушной обороны Patriot. Соответствующее политическое решение уже принято. Реализация проекта позволит существенно усилить защиту украинского неба и спасти тысячи жизней.

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