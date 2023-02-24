В Фонде Ахметова рассказали о помощи украинцам за 9 лет войны

Прошел год с начала полномасштабного вторжения России и девять лет, когда Украина мужественно защищает свою свободу и независимость. С первых дней войны, которая началась в 2014 году, Фонд Рината Ахметова поддерживает людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах: продуктами, медикаментами, помогает в лечении и реабилитации, оказывает психологическую поддержку.

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В годовщину полномасштабного вторжения российских войск на территорию нашего государства Фонд подвел итоги оказанной помощи за период с 2014 года и по 24 февраля 2023-го.

За это время Фонд передал для жителей Украины:

–13 миллионов продуктовых наборов;

– около 800 тысяч единиц медикаментов для медицинских учреждений и населения;

– примерно 90 тысяч гигиенических наборов;

– 1 тысячу обогревателей для мест компактного проживания внутри перемещенных лиц.

Также за этот период:

–более 64 тысяч человек получили психологическую помощь от Фонда Рината Ахметова;

– около 47 тысяч человек были эвакуированы и расселены;

– 11 тысяч человек получили адресную помощь на лечение;

– около 4,7 тысяч детей отдохнули в лагере в рамках проекта "Ринат Ахметов Детям. Мирное лето детям Украины";

–134 курса реабилитации были проведены для детей, получивших ранения из-за боевых действий в Украине.

В частности, за это время в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова вошло более 60 тысяч историй. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.