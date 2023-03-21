В Генштабе подтвердили, что норвежские Leopard 2 уже в Украине. Фото

В Украину уже прибыли боевые танки Leopard 2, которые обещала нашему государству Норвегия в качестве военной помощи для борьбы с российским вторжением. Речь идет о восьми единицах этой военной техники.

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Об этом в понедельник, 20 марта, сообщили на официальной Facebook-странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Там отметили, что норвежские танки "достигли места назначения и готовы к действиям в войне против России".

В Генштабе добавили, что в настоящее время в Польше под эгидой Миссии военной помощи Европейского Союза для поддержки Украины (EUMAM для Украины) идет подготовка личного состава.

Кроме восьми танков и вспомогательных машин Норвегия также предоставляет целевые средства на боеприпасы и запчасти.

"Сейчас мы считаем, что это абсолютно правильно поддерживать Украину. Для безопасности Норвегии и Европы важно, чтобы Россия не выиграла своей агрессией против Украины", – заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам во время оглашения решения о передаче ВСУ Leopard 2.

Подготовка и транспортировка танков была сложной логистической операцией, говорится в сообщении. В сжатые сроки и с большой нагрузкой был задействован широкий спектр техники как военных, так и гражданских транспортных ресурсов.

"Налаженное сотрудничество между Норвежским оборонным материально-техническим агентством, Сухопутными войсками ВС Норвегии и Организацией материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Норвегии имело решающее значение. Все эти участники внесли свой вклад в подготовку танков, которые должны быть в лучшем состоянии, когда их отправят в Украину", – сказал Командующий Организации материально-технического обеспечения ВС Норвегии генерал-майор Ларс Кристиан Аамодт.

В учреждении отметили, что танк является важной частью так называемой системы взаимодействия, которая необходима для того, чтобы иметь возможность проводить наземные действия. Танк имеет мобильность и может быстро передвигаться на большие расстояния по местности, имеет свою защиту в виде брони, чтобы выжить в боевой обстановке, быстро поражать цели на расстоянии до 4000 метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины завершают обучение на Leopard 2 в Германии и Испании. После учебы они вернутся в Украину уже с танками.