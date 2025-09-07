В Генштабе подтвердили 'успешные попадания' в важные объекты в России: о чем идет речь

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили поражение важных объектов страны-агрессора РФ в ночь на воскресенье, 7 сентября, на Брянщине, Курщине и в Краснодарском крае. Под удар Сил обороны попали Ильский НПЗ, нефтепровод "Стальной конь", а также места дислокации личного состава и склады армии России.

"Поражены важные объекты российского агрессора", – говорится в сообщении Генштаба. Удары были нанесены в рамках снижения наступательного потенциала врага и осложнения поставок горючего и боеприпасов в воинские части россиян.

Детали поражения целей в РФ

Как информировали в Генштабе, ночью подразделения ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) "8-Н" в районе села Найтоповичи Брянской области.

ЛПДС "8-Н" входит в комплекс магистрального нефтепровода "Стальной конь", мощность перекачки которого составляет 10,5 млн тонн.

Объект имеет стратегическое значение для обеспечения транспортировки нефтепродуктов для оккупационных войск России.

Зафиксированы многочисленные попадания, вспыхнул пожар в районе насосной станции и резервуарного парка.

Также подразделения Сил специальных операций ВСУ осуществили огневое поражение мощностей Ильского НПЗ в Краснодарском крае. Он ежегодно перерабатывает 6,42 млн тонн нефти и задействован в обеспечении ВС РФ.

Фиксировались взрывы и пожар в районе НПЗ. Результаты поражения уточняются.

Также подтверждены успешные попадания по местам дислокации личного состава армии РФ и складам материально-технического обеспечения воинских частей оккупантов в Курской области.

Результаты огневого поражения уточняются.

"Силы обороны принимают меры, чтобы подорвать наступательный потенциал российских захватчиков и заставить российскую федерацию прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет! Слава Украине!" – говорится в публикации.