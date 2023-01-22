В Германии подсчитали, сколько танков Leopard могла б передать Украине, однако Шольц не спешит действовать – Spiegel

Немецкое правительство подвергается активному давлению со стороны союзников в связи с вопросом о поставках Украине современных танков Leopard 2. Некоторые модели данных танков могут быть рассмотрены для дальнейшей отправки в Киев.

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Об этом сообщает издание SPIEGEL. В Министерстве обороны Германии существует "секретная" таблица, в которой числятся все доступные модели танков Leopard, среди которые есть потенциально доступные для поставок в Украину.

Данный список вооружения может стать полезным и для нового Министра обороны. Борис Писториус заявил, что хочет лично проверить, сколько танков Leopard находится в распоряжении Германии, чтобы понимать, на сколько возможна их отправка в Украину.

Как заявляет источник, согласно списку, всего в Бундесвере имеется 312 различных танков Leopard 2 разных серий, из которых 99 находились на ремонтно-профилактических работах в оборонной промышленности в мае прошлого года, а один уже находился на списании.

Всего в списке на вкладке Troop Inventory 212 моделей Leopard 2. Среди них различные модели 2А5, 2А6, 2А7 и 2А7В, представляющие собой самую современную версию системы вооружения. По состоянию на 22 мая в войсках имелось 53 танка Leopard 2A7V.

По словам инсайдеров Бундесвера, в списке также указано, какие модели подходят для доставки в Украину. Соответственно, вполне возможно, что Бундесвер мог бы передать 19 моделей Leopard 2A5. Согласно списку, в настоящее время они используются для "представления сил противника" в центре боевой подготовки армии, поэтому они имитируют танки противника во время маневров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Президент США Джо Байден ответил на нашумевший после восьмой встречи в формате "Рамштайн" вопрос об отправке в Украину немецких танков Leopard 2. Он заявил, что его страна получит всю необходимую помощь для борьбы с российской агрессией.

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