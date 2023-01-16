В Германии стартовали расширенные учения для военных ВСУ: подготовку пройдут сотни бойцов

В Германии началась расширенная боевая подготовка Вооруженных сил Украины, в которой примут участие около 500 военнослужащих. Спустя несколько недель обучения бойцы вернутся на поле боя.

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По словам председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли, в Германии есть полный набор оружия и снаряжения для обучения украинских военных. Об этом сообщает AP News.

Общевойсковая подготовка направлена ​​на оттачивание навыков украинских сил, чтобы они были лучше подготовлены к началу наступления или отражению любой волны российских атак. Бойцы ВСУ узнают, как лучше перемещать и координировать свои подразделения размером с роту и батальон в бою, используя комбинированную артиллерию, бронетехнику и наземные силы.

Кроме того, Милли рассказал, что комплексные учения в сочетании с набором нового оружия, артиллерии, танков и других транспортных средств, направляющихся в Украину, будут иметь ключевое значение для оказания помощи армии Украины в возвращении территории.

Напомним, Пентагон подтвердил, что США начнут обучение от 90 до 100 украинских военных работе с ракетной системой Patriot. Учения стартуют уже в Оклахоме и продлятся несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что в рамках помощи от США Украине поступят около полусотни боевых машин пехоты М2 Bradley, которые называют истребителями танков. Но чтобы развернуть для бойцов ВСУ программу обучения по управлению этой техникой, понадобится несколько месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 тыс. украинских военных пройдут обучение в Британии в 2023 году. В 2022 году в учениях приняли участие 10 тыс. защитников.