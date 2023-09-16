В Гостомеле РФ потеряла 200 элитных специалистов по захвату аэродромов, – командир спецподразделения ГУР

В боях за аэродром Гостомеля Россия потеряла около 200 элитных боевых специалистов по захвату аэродромов и аэропортов, которые десятилетиями участвовали в соответствующих военных учениях. Большие потери стали неожиданностью для россиян, ведь они были очень самоуверенными и рассчитывали повторить сценарии захвата аэродромов в Косово и Казахстане.

Об этом 16 сентября рассказал Герой Украины, командир подразделения спецназначения Главного управления разведки Минобороны Украины, офицер-разведчик, участвовавший в битве за Киев. Он выступил на восьмой встрече с представителями дипломатического корпуса, посвященной формуле мира, которую провел руководитель Офиса президента Андрей Ермак по поручению главы государства на территории аэропорта "Антонов".

В частности, разведчик напомнил детали боев в Гостомеле, где оккупанты хотели высадить десант и захватить аэродром "Антонов". Последний, по плану Кремля, должен был послужить ключевым хабом для быстрой переброски транспортной авиацией техники и живой силы и последующей оккупации Киева.

"Похоже, россияне думали, что повторят сценарий захвата аэродрома, как во время "приштинского броска" в Косово от 12 июня 1999 года. Они думали, что в Гостомеле повторят сценарий захвата аэродрома, как во время событий в Казахстане в начале января 2022 года. Они были настолько самоуверены, не осознавая, что имеют дело с украинцами", – сказал командир спецподразделения ГУР.

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Он добавил, что действия спецназа ГУР и других подразделений сил обороны в Гостомеле были направлены на то, чтобы уничтожить как можно больше ресурсов врага и не допустить захвата аэродрома.

В результате ожесточенных боев взлетно-посадочные полосы аэродрома стали непригодными для приема российских транспортных бортов с личным составом и техникой. Враг понес большие потери.

"В боях за аэродром "Антонов" государство-агрессор потеряло около 200 элитных боевых специалистов по захвату аэродромов и аэропортов, десятилетиями участвовавших в военных учениях такого типа", – сообщил разведчик.

Офицер также призвал послов 70-ти государств поддержать украинскую формулу мира и "дожать РФ".

Напомним, бои за Гостомельский аэропорт начались 24 февраля 2022 и продолжались с перерывами до 27 февраля. Сначала аэропорт атаковали вертолеты РФ, высадившие десант.

ВСУ отбили аэропорт, но через день враг нанес вторую атаку. В ходе боя наши воины уничтожили нападавших и повредили взлетно-посадочную полосу, что не дало российским Ил-76 высадить основные силы. Позже оккупанты заняли территорию Гостомельского аэропорта, но уже не могли принять там свои самолеты. В этих боях захватчики почти полностью уничтожили крупнейший в мире самолет Ан-225 "Мрія", стоявший в ангаре.

В марте 2022 года тогдашний советник руководителя ОП Алексей Арестович заявил, что в Гостомеле ликвидированы около 200 российских спецназовцев – специалистов по захвату аэропортов. В ГУР отметили, что среди потерь РФ в Гостомеле – более 50 окупантов из 31-й отдельной гвардейской бригады из Ульяновска (РФ).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали видео первых часов вторжения РФ, на котором видно, как российские вертолеты, которые летели в Гостомель, сбивали наши военные над Киевским морем.

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