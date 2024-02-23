"В ГРУ их прозвали одноразками": Россия вербует за рубежом наемников для мясных штурмов и уличных боев в Украине

На стороне российских оккупационных войск против Украины сегодня воюют десятки тысяч наемников из стран Азии и Африки. Подавляющее большинство – никакие не "элитные спецы", а самый что ни на есть расходный материал для штурмов позиций украинских защитников. Но есть и другая категория.

Подробнее о том, как россияне вербуют наемников и где в Украине они засветились – в материале OBOZ.UA.

Дешево и сердито

Серьезные потери, которые понесла российская армия в полномасштабной войне против Украины, вынудили военно-политическое руководство страны-агрессора дать отмашку на массовое привлечение наемников. Нет, наемники появились вот-вот, они воевали на стороне РФ с 2014 года (например, сербы), однако сейчас упор сделан на "контингент" из стран Средней Азии и Африки.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, это в основном граждане Сирии, Непала, Афганистана, Индии, Конго и Египта. Их вербовка происходит под контролем Главного управления ГШ ВС РФ (более известного, как ГРУ).

"Вербовщики обещают кандидатам так называемые подъемные – обычно две тысячи долларов. Иногда бывает и больше, смотря по ситуации. Такие деньги для той же африканской бедноты – находка. Также наемникам обещают хорошее питание, стабильные ежемесячные выплаты. А для тех, кто мечтает вырваться из беспросветной нищеты еще один аргумент – получение российского гражданства", – поделился собеседник OBOZ.UA в разведке.

Но обещать это одно, а вот выполнить – совсем другое. "Конечно же, россияне могут сулить золотые горы, но в реальности все не так", – говорит офицер.

Наемников кидают с зарплатой, с нормальным обмундированием. И умалчивают, что в связи с указом Путина российское гражданство они могут получить только при условии заключения бессрочного контракта, а не на год – как раньше. Но дожить до этого большинство просто не смогут.

"Эта категория наемников просто расходный материал. Их используют для мясных штурмов позиций ВСУ, как ранее "вагнеровцы" зеков. Вероятность выжить – сами понимаете какая. Именно поэтому таких наемников в ГРУ прозвали одноразками", – объяснил разведчик.

К слову, по данным расследователей в Украине уже погибли около двух тысяч непальцев (всего их присоединилось к РОВ примерно 15 тысяч). А министр иностранных дел Непала Нараян Пракаш Сауд в интервью Associated Press сообщил, что власти этой страны призвали РФ немедленно прекратить вербовку непальцев в свою армию, вернуть тех, кто уже служит, репатриировать тела погибших, а также вылечить и вернуть тех, кто был ранен. Плюс ко всему Непал требует от России денежную компенсацию семьям наемников, погибших на войне.

Об одном из таких наемников рассказало CNN. 37-летнему непальцу Рамчандре Хадке удалось вернуться домой после ранения в Украине. Он сообщил, что стал свидетелем ужасающих сцен и сожалеет о своем решении.

"Я пошел в российскую армию не ради удовольствия. У меня не было никаких возможностей для работы в Непале. Но оглядываясь назад, это было неправильное решение. Мы не думали, что нас так быстро отправят на фронт и насколько ужасной будет ситуация. В Бахмуте нет ни пяди земли, не пострадавшей от бомбежек. Все деревья, кусты и зелень… все исчезло. Большинство домов разрушено. Ситуация там настолько ужасная, что хочется плакать. У меня до сих пор болит голова, когда я думаю об ужасных сценах, которые я видел в зоне боевых действий. Неправильно вторгаться в другую страну. Каждый имеет право на жизнь. Все страны должны уважать суверенитет другой страны", — рассказал непалец.

Где засветились наемники

Наемники из Азии и Африки уже не первый месяц принимают участие в боевых действиях на территории Украины и география их присутствия – практически вся линия фронта. Например новоиспеченные оккупанты из Непала и Сомали были замечены в районе села Крынки, в Олешках и Чаплинке на Херсонщине. В двух последних населенных пунктах их заметили местные жители, когда темнокожие оккупанты скупали теплые вещи, так как сильно мерзли.

Воюют африканцы и в Запорожской, и в Луганской, и в Донецкой областях. "Но и сдаются в плен довольно быстро – в надежде выжить", – поделился военнослужащий 100-й отдельной бригады ТрО ВСУ.

На оккупационных пабликах засветились и кубинцы, которые якобы сейчас находятся на Донбассе. Их сейчас вовсю используют пропагандисты: мол, смотрите, "сколько стран на нашей стороне".

Помимо "одноразок" есть и другая категория наемников. В ГУР рассказали, что на сирийском военном аэродроме Шайрат "тренируют" российских операторов БПЛА иранского производства. А вместе с ними обучение проходят и сирийские наемники, которых Москва хочет использовать против Украины.

Ранее The Wall Street Journal писало о том, что Россия вербует сирийцев, имеющих опыт боевых действий в городских условиях – их планировалось использовать для штурма наших городов.

В Главном управлении разведки МОУ сообщили, что сейчас Россия вербует сирийских наемников через турфирмы, а подготовку они проходят на военной базе возле города Алеппо и аэродрома "Kuweires".

Количество иностранных наемников в армии РФ конечно же не раскрывают. Ясно одно: отказываться от такого ресурса оккупанты точно не собираются. В свою очередь Силы обороны Украины считают их абсолютно законной целью.