В ГУР ответили, есть ли признаки подготовки к мобилизации в России

В Главном управлении разведки заявили, что видят признаки подготовки России к новой волне мобилизации. Активизация этого процесса может начаться после выборов в Государственную думу, в частности в отдаленных регионах страны.

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Об этом в интервью Укринформу заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко. Он предположил, что РФ может планировать дополнительный призыв около 600 тысяч человек в 2026–2027 годах.

РФ может провести мобилизацию без официального объявления

По словам Иващенко, украинская разведка фиксирует подготовку России к возможной новой мобилизации. Это происходит несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина, который на прошлой неделе опроверг планы дополнительного призыва и назвал соответствующие сообщения информационной атакой.

"В 2021 году он точно так же отрицал подготовку к полномасштабному вторжению. Поэтому мы исходим не из его заявлений, а из информации, которой располагает разведка", – объяснил глава ГУР.

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По оценке украинской разведки, Россия может проводить мобилизацию без официального объявления; страна-агрессор с большой вероятностью сосредоточится на отдаленных регионах, чтобы избежать роста напряженности в крупных городах. Ожидается, что более активные действия в этом направлении могут начаться после выборов в Госдуму.

России нужны дополнительные силы для новых наступательных задач

Российское командование в настоящее время рассматривает возможность привлечения в 2026–2027 годах около 600 тысяч новых военнослужащих, по 300 тысяч ежегодно. В то же время, по мнению Иващенко, в настоящее время РФ без проведения дополнительной мобилизации способна в основном компенсировать текущие потери и сохранять численность своей группировки на украинской территории.

"Но если Кремль хочет не просто удерживать нынешний масштаб войны, а выполнять дальнейшие военные задачи, в частности по полной оккупации Донецкой и Луганской областей, им нужны дополнительные люди", – убежден глава разведывательного ведомства.

Напомним, ранее глава Кремля заявил, что РФ не нужна мобилизация, ведь в стране-агрессоре "как известно, добровольно подписывают контракт". Он добавил, что проблем с личным составом ВС РФ не видит, а ВСУ, как цинично заявил Путин, "теряют", мол, 8–12 тысяч человек ежемесячно.

Как писал OBOZ.UA, в конце августа на южной границе России с Грузией резко возрос поток людей на фоне опасений по поводу новой мобилизации. Только за прошедшую неделю более 113 тысяч россиян пересекли границу в направлении Грузии через пункт пропуска "Верхний Ларс".

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