В ГУР рассказали, есть ли данные о поставках Китаем оружия России

Украинская военная разведка пока не имеет подтверждений, что Китай поставляет России готовое оружие или боеприпасы. По словам ГУР, речь идет только о компонентах, а не о готовых системах, которые применяются на поле боя.

Информацию о таких поставках разведка публикует официально и делится с международными партнерами для координации санкций. Об этом сообщил заместитель начальника ГУР Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Что известно

Скибицкий отметил, что с самого начала конфликта подтвержденных фактов поставок Китаем готового оружия или боеприпасов в РФ нет. Китай занимает четкую позицию, что не желает поставлять России именно готовые виды вооружения.

"Подтвержденных фактов поставки ни боеприпасов, ни непосредственно оружия, которое используется на поле боя (со стороны Китая в РФ – ред.) нет с самого начала", – сказал он.

Зато, по словам Скибицкого, в Россию поступают компоненты, в частности микрочипы и другие элементы, которые используются в современных видах вооружения и боеприпасах. Вся информация о таких поставках публикуется на официальном сайте ГУР и регулярно доводится до украинского общества.

Разведка также делится данными с международными партнерами Украины для своевременного введения санкций и предотвращения поставок новых элементов высокоточного и другого оружия для Российской Федерации.

Как сообщал OBOZ.UA, председатель КНР Си Цзиньпин в очередной раз выразил надежду на достижение справедливого соглашения между Украиной и Россией. Также он отметил, что Китай "продолжит играть конструктивную роль в урегулировании кризиса".

В то же время Си открестился от обвинений Запада в том, что Пекин оказывает помощь Москве. По словам председателя КНР, Пекин надеется на достижение справедливого и обязывающего соглашения для завершения российско-украинской войны. Он подчеркнул, что это соглашение должно быть приемлемо для всех сторон.

