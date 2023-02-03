В ГУР рассказали, когда возможна эскалация на фронте в Украине, и указали на главную цель врага

В феврале-марте на фронте в Украине ожидаются очень активные действия. Главная цель государства-террориста в этот период – выполнить задачу кремлевского диктатора Владимира Путина и захватить восточные регионы нашей страны.

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Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Однако он выразил убеждение, что оккупанты не смогут достичь цели.

"Эти даты уже много раз переносились. Та интенсивность, которую мы сейчас наблюдаем на Донбассе, – это попытка реализации этих планов. Не считая потерь в живой силе и технике, враг пытается выполнить задание диктатора", – отметил представитель ГУР.

Он добавил, что украинские Силы обороны не ждут сложа руки.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказал предположение, что новую атаку на Украину российские оккупанты попытаются предпринять к весне. Скорее всего, она будет сразу с нескольких направлений.

"Я считаю, что украинцы не могут исключать нападения из Беларуси в северной части Украины, так что Киев окажется окружен с запада", – отметил глава польского правительства.

Польский премьер не исключает, что войска РФ по указанию диктатора Путина могут во второй раз напасть на украинскую столицу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– американский Институт изучения войны констатировал, что украинские официальные лица продолжают предупреждать о намерении РФ провести решительную наступательную операцию на Донбассе в феврале или марте 2023 года. Между тем кремлевский диктатор Владимир Путин может создавать условия для дальнейшей переброски оккупантов через границу в северо-восточные районы Украины;

– военный эксперт Михаил Самусь считает, что в настоящее время у армии государства-агрессора России нет сил для того, чтобы повторить масштабное наступление на Украину, как в начале полномасштабного вторжения. Однако оккупанты концентрируют большие силы на Донбассе.

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