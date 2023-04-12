В Харькове будут судить депутата ОПЗЖ, впустившего войска РФ в Изюм. Фото

В Харькове будут судить депутата Изюмского горсовета от запрещенной в Украине "Оппозиционной платформы - За жизнь". По данным следствия, он добровольно перешел на сторону врага в начале оккупации Харьковщины и показал российским захватчикам малоизвестную дорогу в Изюм.

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Благодаря этому российские войска смогли обойти украинскую оборону, теперь депутат предстанет перед судом по обвинению в государственной измене. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Харьковская областная прокуратура завершила специальное расследование в отношении депутата от "ОПЗЖ", впустившего российских военных в Изюм. Прокуратурой утвержден и передан в суд обвинительный акт в отношении депутата по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

"Досудебным расследованием установлено, что депутат VIII созыва Изюмского городского совета от запрещенной политической партии в Украине "Оппозиционная платформа — За жизньи" перешел на сторону врага. Он показал оккупантам путь в Изюм, о котором не знали российские военные и дал им возможность обойти оборону украинской армии", – говорится в сообщении.

В Харьковской областной прокуратуре также рассказали, что предатель наводил оккупантов на местных жителей, которые помогали украинской армии как волонтеры или принимали участие в отражении российской агрессии на Донбассе с 2014 года. Также депутат-коллаборант писал доносы на представителей правоохранительных органов, территориальной обороны Изюма и членов их семей.

Отличился предатель также распространением среди жителей Изюма пропагандистских тезисов РФ о том, что государственные и городские власти якобы сдали Киев и Харьков, а также призывами к сотрудничеству с оккупантами.

В прокуратуре не назвали имени предателя и обнародовали только его фото с заблюренным лицом. Впрочем, это самое фото с указанием имени изображенного на нем человека – депутата Изюмского горсовета Анатолия Фомичевского – в марте 2022 года публиковали на официальном сайте ОПЗЖ.

"Информация о депутате ОПЗЖ Анатолии Фомичевском, который якобы "сдал Изюм", не соответствует действительности. Начальник управления изюмской мэрии (Максим) Стрельник не может быть объективным источником такой информации, поскольку, вместе с мэром от партии "Слуга народа" (Валерием ) Марченко, покинул город с первой колонной беженцев и, по сути, бросил город", – заявляли тогда в этой политсиле.

Подозрение Фомичевскому там называли "местечковым сведением счетов".

Будут судить предателя заочно в Киевском районном суде города Харькова.

Как пишет издание "Объектив", во время контрнаступления ВСУ Фомичевский бежал в РФ.

"Там он пошел на повышение", но очень сомнительное. Так называемый "председатель ВГА" Ганчев уже из России продолжал чем-то "управлять" и назначил Фомичевского "исполняющим обязанности главы военно-гражданской администрации Изюмского района". Об этом сообщало издание "Горизонты Изюмщины". В РФ предатель продолжил заниматься любимым делом – врал на камеры российским пропагандистам. В частности, рассказывал, что массовые убийства в городе времен оккупации – это якобы фейк", – писало издание.

Напомним, в Украине будут судить оккупанта, причастного к жестоким убийствам мирных жителей Ирпеня. Захватчик и его сослуживцы во время оккупации Киевщины весной 2022 расстреливали машины с надписями "ДЕТИ" и "ЭВАКУАЦИЯ", в которых находились гражданские.

В результате обстрела шести автомобилей погибли пять человек и еще семь, в том числе малолетний ребенок, получили ранения разной степени тяжести. Кроме того, оккупанты жестоко относились к раненым и не давали возможности оказать им помощь.