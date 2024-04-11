В Харькове из-за обстрелов РФ не работают две ТЭЦ и трансформаторная подстанция: какая ситуация со светом

Харьков в ночь на 11 апреля пережил очередной российский обстрел, из-за чего не работают две ТЭЦ и трансформаторная подстанция. Напряжения в энергосистеме не достаточно, графики отключения света энергетики пытаются соблюдать, но могут быть сбои и аварийные ситуации.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Он назвал серьезной новую вражескую воздушную атаку по энергетической инфраструктуре города.

"Был обстрел той ТЭЦ, которая также заживляет Харьков. Были обстреляны две ТЭЦ. Последствия очень серьезные, потому что они прекратили обеспечение города. Также была обстреляна трансформаторная подстанция, тоже сейчас не работающая", – рассказал чиновник.

Из-за этого возник значительный дефицит, и утром 11 марта в Харькове не могли запустить метрополитен. Днем работу возобновили, однако из-за перебоев со светом приходилось несколько раз останавливать метро.

"Кроме того, были введены графики отключений электроснабжения жилых домов. Сегодня облэнерго и "Укрэнерго" пытаются выдерживать эти графики, но есть определенные сбои, потому что не хватает напряжения в энергосистеме", – сказал Терехов.

Добавим: "Укрэнерго" попросило украинцев уменьшить потребление электричества в вечерние часы. Пик нагрузки приходится на 19:00 – 22:00. "Пожалуйста, не включайте в этот период мощные электроприборы или пользуйтесь ими поочередно. Это поможет энергосистеме безопасно пройти этот трудный период", – заявила пресс-служба.

Графики почасовых отключений электроэнергии, которые должны были действовать с 10 по 14 апреля, ранее публиковали в Харьковской областной администрации. Однако из-за сложной ситуации есть внеплановые отключения.

Как писал OBOZ.UA:

– Весной 2024 года Россия перешла к новой фазе энергетического террора в Украине, прицельно обстреливая тепловые электростанции (ТЭС). Хотя полный блекаут не предполагается, эта стратегия может повлечь за собой увеличение плановых отключений электроэнергии летом, когда повышается потребление.

– 11 апреля РФ нанесла удары ракетами и дронами по ТЭС, подстанциям и подземным хранилищам газа в Харьковской, Запорожской, Одесской, Львовской, Киевской областях. Полностью уничтожена Трипольская ТЭС на Киевщине.

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