В Харькове 'прилет' в Слободском районе: есть повреждения домов, пострадали дети

Российские оккупационные войска вечером субботы, 31 августа, ударили по Харькову. Попадания зафиксированы в Слободском районе.

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В результате атаки повреждения домов, пострадали люди, среди которых, дети. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В результате попадания КАБа в Слободском районе Харькова повреждения жилых домов и другой гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Осмотр места происшествия продолжается, и хотя поначалу сообщалось об отсутствии пострадавших, впоследствии к медикам обратилась 13-летняя девушка с острой реакцией на стресс. Позже медики оказали помощь еще одной пострадавшей – 20-летней девушке.

Войска Российской Федерации днем в субботу, 31 августа, нанесли преступный удар по Черкасской Лозовой под Харьковом. По меньшей мере, два человека погибли, восемь получили ранения (по информации на 16:30).

Напомним, что враг днем 31 августа обстреливал и Черкасскую Лозовую, и сам Харьков. Предварительно, авиация противника сбросила КАБ на нашу территорию.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 31 августа ВС РФ ударили из артиллерии по селу Новоосиново Купянского района Харьковской области. В результате обстрела села пострадали трое гражданских.

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