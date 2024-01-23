В Харькове во время ракетной атаки врага в многоэтажке уцелел 'знаковый' для оккупантов предмет. Видео

В Харькове показали "унитаз несокрушимости" – знаковый предмет для российских оккупантов, уцелевший в разрушенной многоэтажке. Он завис на стене одного из самых высоких этажей, когда целый подъезд превратился в гору строительного мусора.

Видео дня

Соответствующее фото в соцсетях показала владелица разрушенной квартиры. Именно она дала своей сантехнике такое печальное прозвище.

"Видите этот унитаз несокрушимости? Это мой", – написала женщина.

На опубликованном в сети видео видно, как посреди дыма и развалин унитаз продолжает крепко держаться за уцелевшую стену дома.

Напомним, с самого начала полномасштабного вторжения унитазы украинцев стали первоочередными целями россиян. Как выяснилось, для многих россиян они – роскошь, не все даже понимают, для чего предназначены эти предметы сантехники. Оккупанты разграбили дома украинцев на временно оккупированных территориях и вывозили прежде всего унитазы, а также холодильники, стиральные машины и другие бытовые вещи.

К примеру, в освобожденном в 2022 году городе Снигиревка Николаевской области российские войска разгромили сервисный центр Пенсионного фонда. Террористы украли компьютерную технику, мебель и даже унитаз, который, вероятно, впервые увидели в жизни.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В августе 2022 года оккупант, попавший в плен в ВСУ, признался, что у него дома нет душа и туалета. Оснащенный водопроводом дом он, вероятно, впервые увидел в Украине.

– СБУ перехватила разговор оккупанта из РФ с женой. В нем она жалуется, что теперь его месячной зарплаты хватит разве что на то, чтобы приобрести унитаз.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!