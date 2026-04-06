В Харькове вражеские дроны попали возле остановки транспорта и в многоэтажку: момент попал на видео, количество пострадавших возросло

В Харькове российский ударный дрон атаковал один из районов города. Попадание пришлось на многоэтажку, а также вблизи остановки общественного транспорта, где в этот момент находились люди.

Сейчас на месте работают экстренные службы. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По предварительной информации, российские войска нанесли удар дроном-камикадзе типа "шахед" по Киевскому району Харькова. Попадание зафиксировано вблизи остановки общественного транспорта.

В результате атаки ранения получил водитель городского маршрута. В момент удара он находился за рулем микроавтобуса, который также получил повреждения.

Количество пострадавших и их состояние пока уточняются. Медики оказывают необходимую помощь, а правоохранители и спасатели обследуют территорию удара.

Кроме того, зафиксирован еще один прилет вражеского дрона прямо возле многоэтажки в Киевском районе.

В то же время в воздухе над городом остаются вражеские беспилотники. Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах до отбоя.

Позже стало известно, что один из вражеских дронов попал в многоквартирный дом в Киевском районе.

В результате вражеского удара женщины 56 и 61 лет получили острую реакцию на стресс. Относительно третьего пострадавшего данные уточняем.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 4 апреля российские войска атаковали Харьков беспилотником. Удар пришелся на Шевченковский район города, где зафиксировали повреждения жилых зданий и автомобилей, однако люди не пострадали.

