В Харьковской области из-за вражеских обстрелов погибли две женщины, еще 10 человек ранены. Фото

7 сентября на Харьковщине российские оккупационные войска нанесли удары по населенным пунктам Харьковского, Изюмского и Купянского районов, что привело к гибели двух женщин и ранению десяти человек.

Видео дня

Об этом сообщили в Нацполиции. Так, в результате авиаудара управляемыми бомбами по Харькову пострадал один человек, а также повреждены здания садового общества и складские помещения частного предприятия.

В селе Старовировка из-за атаки FPV-дроном было повреждено 17 домов и 7 автомобилей, ранен 9-летний ребенок и двое мужчин, одна женщина погибла.

Также россияне обстреляли поселок Малая Даниловка, где пострадали 36 домов и несколько автомобилей, ранены четверо мирных жителей.

В селе Высшее Соленое в результате вражеского обстрела ранена гражданская женщина, повреждены частные дома.

Российские военные также нанесли удар по деревне Новоосиново с помощью ФАБ-500 с модулем УМПК, в результате чего пострадали 10 домов, ранена еще одна гражданская женщина.

В Казачьей Лопане в результате обстрелов повреждены два частных дома. А в селе Барановка также пострадали частные домовладения.

Оккупанты также нанесли удар ФАБ-500 с модулем УМПК по поселку Ковшаровка, что повлекло загорание лесной подстилки и повреждение частного дома и автомобиля скорой помощи. В результате обстрела погибла гражданская женщина.

Враг совершил артиллерийский обстрел города Купянск, повредив частный дом.

На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники. По факту нарушения законов и обычаев войны открыты уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что за неделю, начиная с 1 сентября, российские захватчики применили против украинцев более 800 управляемых авиационных бомб, почти 300 "Шахедов" и более 60 ракет разных типов.

Напомним, что в течение суток 7 сентября российские военные преступники убили 5 жителей Донбасса. Еще 11 гражданских людей получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!