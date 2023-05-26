В Харьковской области попытка перевезти боеприпас на мотоцикле закончилась трагедией: один человек погиб, другой ранен

В селе Протопоповка Балаклейской громады в Харьковской области местный житель пытался перевезти боеприпас в коляске мотоцикла. Предмет сдетонировал, в результате чего 39-летний водитель транспортного средства погиб, а еще один местный житель, 45 лет, получил ранение.

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Об этом сообщили в Telegram ГСЧС Украины. Спасатели еще раз предупредили, что любые неизвестные предметы трогать запрещено, а перевозить – тем более.

"Это дело только для профессиональных саперов! Наткнулись на находку – сообщите по номеру 101 или 102! Это правило, спасающее жизнь!" – отметили в ГСЧС.

Напомним: ранее в Ривненской области в пограничной с Беларусью полосе на мине взорвался трактор. Беда произошла из-за того, что тракторист проигнорировал табличку с предупреждением и заехал на заминированное поле. В результате необдуманных действий тракторист погиб, еще один человек травмирован.

В местной ОВА призвали помнить о минной опасности и прислушаться к предупреждениям о заминированных территориях.

А в Макаровском районе Киевской области была обнаружена ракета от переносного зенитного комплекса российских оккупантов. Опасную находку на месте уничтожили специалисты пиротехнической службы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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