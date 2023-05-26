В Харьковской области попытка перевезти боеприпас на мотоцикле закончилась трагедией: один человек погиб, другой ранен
В селе Протопоповка Балаклейской громады в Харьковской области местный житель пытался перевезти боеприпас в коляске мотоцикла. Предмет сдетонировал, в результате чего 39-летний водитель транспортного средства погиб, а еще один местный житель, 45 лет, получил ранение.
Об этом сообщили в Telegram ГСЧС Украины. Спасатели еще раз предупредили, что любые неизвестные предметы трогать запрещено, а перевозить – тем более.
"Это дело только для профессиональных саперов! Наткнулись на находку – сообщите по номеру 101 или 102! Это правило, спасающее жизнь!" – отметили в ГСЧС.
Напомним: ранее в Ривненской области в пограничной с Беларусью полосе на мине взорвался трактор. Беда произошла из-за того, что тракторист проигнорировал табличку с предупреждением и заехал на заминированное поле. В результате необдуманных действий тракторист погиб, еще один человек травмирован.
В местной ОВА призвали помнить о минной опасности и прислушаться к предупреждениям о заминированных территориях.
А в Макаровском районе Киевской области была обнаружена ракета от переносного зенитного комплекса российских оккупантов. Опасную находку на месте уничтожили специалисты пиротехнической службы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– в этом году в Николаевской области закроют доступ для посетителей в леса, которые находились на линии столкновения в активных боевых действиях из-за заминирования. По той же причине в предстоящий курортный сезон будут недоступны морские пляжи региона;
– 2 мая в Черном море у побережья Одесской области обнаружили морскую мину. Был совершен ее контролируемый подрыв Силами обороны Украины.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!