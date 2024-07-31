В Херсоне мужчина бросил гранату в людей: есть погибший и раненые. Фото

В Херсоне 48-летний мужчина бросил гранату на площадку возле одного из магазинов. Есть погибший и раненые.

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Об этом сообщили в Нацполиции. Трагедия произошла в среду вечером, 31 июля, в центральном районе города.

48-летний житель Херсона бросил гранату на площадке у одного из магазинов, где отдыхали местные жители.

В результате взрыва один человек погиб и пятеро мужчин получили ранения разной степени тяжести. Злоумышленник задержан.

Как рассказал начальник Херсонского районного управления полиции Херсонщины Александр Рогожин, около 19.20 на спецлинию "102" поступило сообщение, что в микрорайоне "Северный" на площадке возле одного из магазинов произошел взрыв. В результате были ранены граждане и один человек погиб. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа Херсонского районного управления полиции, работники уголовного розыска, патрульная полиция.

На месте полицейские установили, что на площадку, где отдыхали пять граждан, вошел неизвестный мужчина. При общении людей с незнакомцем между ними возникло недоразумение. После чего последний ушел, а через несколько минут вернулся и бросил гранату. В результате взрыва погиб 69-летний пенсионер. Также пятеро мужчин в возрасте от 32 до 41 года получили ранения разной степени тяжести. Злоумышленник с места происшествия скрылся в неизвестном направлении.

Принятыми первоочередными следственно-розыскными мерами оперативники уголовного розыска в течение нескольких минут установили личность злоумышленника. Его задержали по месту жительства. Им оказался 48-летний местный житель. В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия. Предварительная квалификация преступления – ч. 3 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 "Умышленное убийство", ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

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