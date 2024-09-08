В Херсоне оккупанты из дрона атаковали 47-летнего гражданского: он в больнице

В Херсонской области российские оккупанты продолжают атаковать мирных жителей. 8 сентября после 11:00 они сбросили взрывчатку с дрона на гражданского жителя в Днепровском районе Херсона.

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Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. 47-летний мужчина получил минно-взрывную травму и ранение грудной клетки.

Пострадавший самостоятельно обратился в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что в полночь 8 сентября российские войска обстреляли Камышаны на Херсонщине. Ранения получили четыре человека: двое мужчин и две женщины.

Напомним, в ночь на 8 сентября россияне также нанесли авиаудара по городу Сумы. По состоянию на 6 часов утра было известно о двух погибших, еще минимум четыре человека пострадали. Среди раненых – двое детей. В облцентре также разрушены и повреждены жилые дома и автомобили.

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