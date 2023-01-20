В Херсонской области автомобиль с полицейскими попал под обстрел: есть погибший и раненые. Фото

В Херсонской области российские войска обстреляли автомобиль с полицейскими из Николаевской области, которые проводили стабилизационные мероприятия в деоккупированной части Бериславского района. В результате обстрела погиб 29-летний боец батальона полиции "Тавр" Юрий Хижинский.

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Четверо его побратимов получили осколочные ранения, один из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

"Ужасная трагедия произошла в семье полиции Николаевщины. Война забрала еще одного правоохранителя, защищавшего нашу землю от захватчиков", - отметил глава полиции Николаевщины.

Он рассказал, что полицейские из Николаевской области принимали участие в проведении стабилизационных мероприятий на деоккупированной части Бериславского района.

"Именно в это время начался артобстрел со стороны военных РФ, под который и попал автомобиль николаевских бойцов батальона "ТАВР". Юрию Хижинскому было 29 лет. Его четверо побратимов получили многочисленные осколочные травмы, за жизнь одного из полицейских ныне борются врачи", - сообщил Шайхет.

Начальник полиции Николаевщины рассказал, что погибший полицейский приступил к работе в правоохранительных органах в 2014 году. С 2018 года Хижинский в составе роты особого назначения защищал Украину от российской агрессии на Донбассе.

"Коллеги навсегда запомнят его ответственным человеком, искренним, доброжелательным, улыбающимся и достойным правоохранителем. Вместе со всей полицией Николаевщины выражаю искренние соболезнования семье погибшего полицейского, глубоко скорбим. Светлая память", - добавил Шайхет.

Напомним, ранее стало известно, что возле Бахмута погиб медик-доброволец из Канады, имевший украинское происхождение. 28-летний медик-волонтер Григорий Цехмистренко стал третьим гражданином этого государства, погибшим в войне, которую развязала Россия против Украины.

Парень приехал в Украину еще в январе 2022 года, когда начала появляться информация о подготовке РФ к полномасштабной войне против Украины. После полномасштабного вторжения России он стал добровольцем-медиком.

Воин погиб в ночь с 14 на 15 января.