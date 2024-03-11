В Херсонской области на российской мине взорвался 24-летний мужчина: медики борются за его жизнь
В Херсонской области на российской мине взорвался 24-летний мужчина. Его госпитализировали, медики борются за его жизнь.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА. ЧП произошло вблизи села Андреевка Калиновской громады.
Мужчина наткнулся на мину в поле. В результате детонации взрывного устройства он получил тяжелые ранения. В частности, речь идет о взрывной травме, травматической ампутации руки и ногах, ранении шеи, туловища.
Медицинский персонал сейчас борется за его жизнь на операционном столе.
Напомним, в поселке Макаров Киевской области в четверг, 5 октября, раздался взрыв. По предварительной информации, вблизи кладбища на противотанковой мине взорвался автомобиль ремонтной бригады, есть пострадавшие.
В Херсонской области 33-летний мужчина взорвался на мине. Это произошло, когда он отправился на местный водоем, чтобы порыбачить.
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