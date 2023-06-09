В Херсонской области начал спадать уровень воды, на побережье Одесщины выбрасывает мебель и бытовые приборы: все о последствиях подрыва ГЭС. Видео

По состоянию на утро 9 июня в Херсонской области уменьшается уровень затопления. В настоящее время в области вода держится на отметке 5,38 метров, в городе – 5,35м.

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Об этом рассказал в Telegram руководитель Херсонской ОВ Александр Прокудин. Тем временем на побережье в Одесской области течением начало выбрасывать бытовые приборы, мебель и газовые баллоны. Ужасающие кадры публикуют местные Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Также на одном из одесских пляжей обнаружили остатки уличного туалета, который также принесло течением.

"Уже видим, что на 20 см за ночь вода упала. Предварительно, по состоянию на сегодняшнее утро затоплено 3624 дома в 32 населенных пунктах Херсонщины. На утро эвакуировали 2352 человека. Спасаем друзей наших меньших. Эквакуировано около 550 животных", – рассказал Прокудин.

Он призвал всех жителей Херсона, проживающих в зоне подтопления, срочно выезжать, поскольку переждать там – не вариант.

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