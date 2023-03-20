В Херсонской области оккупанты угрожают мирным гражданам карательными действиями за отсутствие паспорта РФ – Генштаб

На временно оккупированной территории Херсонской области захватчики продолжают террор мирного населения. В частности, оккупанты заставляют людей оформлять так называемые "российские паспорта".

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В случае отказа войска РФ угрожают жителям Херсонщины карательными действиями. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 20 марта.

На блокпостах временно оккупированной территории Херсонской области оккупанты угрожают местному населению незаконным лишением свободы и насильственными действиями в случае отсутствия российских паспортов. Такие карательные меры путинские террористы угрожают совершить против украинцев при последующей проверке документов.

Примечательно, что террор усилился после того, как главный военный преступник России Владимир Путин издал указ об упрощенном выходе из гражданства Украины для владельцев паспортов РФ. В Кремле заявили, что прекращение гражданства Украины вступает в силу со дня подачи заявления в МВД РФ.

Напомним, в России продолжают выдавать свои паспорта жителям временно оккупированных украинских территорий. При этом оккупанты делают в документах украинцев специальную пометку о том, что они проживают на захваченных РФ территориях постоянно.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты усилили репрессии во временно захваченных городах и селах Запорожской области. Они хотят заставить украинцев брать паспорта страны-агрессора, а тех, кто не соглашается, похищают.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти России активно пытаются заманить на временно оккупированные территории Украины своих граждан. Россиян всячески поощряют перебираться на "новые российские земли", придумывая для этого все новые методы.

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