В Херсонской области расширили перечень населенных пунктов для обязательной эвакуации: кого это касается

Власти Херсонской области приняли решение расширить список населенных пунктов для обязательной эвакуации населения. Из 50 населенных пунктов Херсонщины эвакуация обязательна. В том числе – из областного центра.

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Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Он сослался на усиление обстрелов и ударов российских захватчиков по Херсонщине

"Российский террор усиливается, оккупанты применяют все имеющееся оружие, активизировали они и использование дронов. К сожалению, за последний месяц из-за вражеских ударов фиксируем вдвое больше пострадавших среди мирных жителей, среди них – дети", – мотивировал решение глава ХОВА.

К перечню населенных пунктов для обязательной эвакуации добавились Шляхове, Томарино, Новоалександровка, Гончарне, Новодмитровка, Ромашково и Першотрвневе. А также областной центр Херсон, а точнее – районы города Гидропарк и Нефтегавань (вдоль ул.Морской пехоты, а также прилегающих к ней улиц и переулков).

"Прошу всех, кто остается в общинах со сложной ситуацией в безопасности, эвакуируйтесь. Позаботьтесь о жизни детей. Дайте им возможность учиться, развиваться и жить в безопасности", – призвал Прокудин.

Он добавил, что в области роет работа по защите объектов критической инфраструктуры от атак российских окупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты за минувшие сутки 10 августа несколько раз атаковали дронами жителей Херсона. В городе разгорелся пожар. В результате ударов десять человек получили ранения, один из пострадавших в тяжелом состоянии.

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