В ход пошла палка: украинский дрон снял драку оккупантов прямо на позициях. Видео

Российские оккупанты, пришедшие воевать против Украины, нередко воюют между собой, устраивая разборки, которые заканчиваются по меньшей мере "300-ми". Украинские воины зафиксировали одну из таких драк, предположив, что вскоре захватчики сами себя поубивают на чужой земле.

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Кадры зафиксировали с дрона бойцы батареи управления и артиллерийской разведки 110-й отдельной механизированной бригады им. генерал-хорунжего Марка Безручко. Видео опубликовано в их Telegram-канале (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, "глаза" дрона украинские воины привели на враждебную позицию, возле которой фиксировалось движение оккупантов. Во время этого в поле зрения попал один из захватчиков, который навис над входом в окоп и что-то швырял туда.

Как оказалось, то один оккупант звал на "вызов" другого, а как только тот подошел – ударил его по голове с ноги. Когда же оппонент упал, он принялся избивать его кулаками, а дальше в ход пошла и палка.

Примечательно, что за этим "спектаклем" наблюдал не только украинских дрон. Рядом с оккупантами, которые дрались, было по меньшей мере еще трое их товарищей.

Подойдя поближе, ни один из захватчиков не вмешался в драку: один сразу заскочил в окоп, а двое стали смотреть, как сослуживец бьет другого палкой.

"Когда разлил не поровну… Одно из развлечений у нас – это просмотр "петушиных боев", эти петушары скоро сами поубивают друг друга... остается наблюдать", – прокомментировали бойцы БУАР 110-й ОМБр.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты в Новогоровке на Запорожье в пьяной драке убили "мобика" Виталия П. из Курской области. Тело своего товарища путинские солдаты выбросили на помойку, где его огрызли собаки.

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