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В Испании стартуют обучения украинских военных по работе с системами ПВО HAWK – CNN

Ольга Липич
War
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В Испании стартуют обучения украинских военных по работе с системами ПВО HAWK – CNN

Испания готовится принять украинских военнослужащих, чтобы научить их пользоваться системами противовоздушной обороны HAWK. Мадрид обещал передать Украине шесть таких ЗРК, первые из них ВСУ уже получили.

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Об этом в четверг, 12 января, сообщило издание СNN cо ссылкой на заявление министерства обороны Испании. Как отмечается, подготовку к использованию HAWK для отражения воздушных атак российских оккупантов пройдут 20 человек.

Всего в Испанию отправятся 225 украинцев. Большая часть из них гражданские люди, не имеющие военного опыта. Они пройдут на территории Испании базовую подготовку. Она будет включать в себя обучение оказанию медпомощи раненым в боях, а также процедуре противодействия самодельным взрывным устройствам.

Учения пройдут на авиабазе Торрехон около Мадрида. Как отмечается, они являются частью миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине, которая борется с полномасштабным вторжением страны-агрессора России.

Зенитный ракетный комплекс Hawk

Напомним, что в начале декабря министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил получение Украиной от Испании первых зенитных ракетных комплексов Hawk среднего радиуса действия. Конкретное количество боевых единиц глава Минобороны не назвал.

Ранее в Воздушных силах Украины отметили, что Hawk способны усилить нашу систему противовоздушной обороны. Что известно об этих комплексах и чем они будут полезны Украине, читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, Испания передала Украине партию электрогенераторов, чтобы справиться с последствиями российских ракетных атак на энергетику Украины. 14 генераторов были предоставлены на безоплатной основе.

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