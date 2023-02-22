В Испании заявили, что готовы предоставить Украине шесть танков Leopard 2

Испания отправит в Украину шесть танков Leopard 2. Со временем количество "леопардов", которые готов Мадрид поставить Киеву, может возрасти.

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Об этом сказала министр обороны Испании Маргарита Роблес, сообщило издание Diariola Republica. С таким заявлением она выступила в Конгрессе депутатов в среду, 22 февраля.

Маргарита Роблес сообщила, что Испания поставит в Украину шесть танков Leopard 2A4, которые уже не находятся на вооружении страны и были отправлены на восстановление.

Министр не уточнила сроки доставки, но заверила, что Испания сможет отремонтировать больше танков этого типа, чтобы отправить их в Украину, "если потребуется", поскольку "наши союзники просят нас об этом".

Напомним, ранее в министерстве обороны Испании заявляли, что Мадрид планирует передать Украине от четырех до шести танков Leopard 2 в рамках первой поставки.

Конечное количество техники, которое будет передано Украине, будет зависеть от состояния 53 танков, которые в течение десятилетий хранились в группе материально-технического обеспечения в Сарагосе.

Leopard 2 – это самый популярный танк в Европе благодаря отлично сбалансированным характеристикам. Он очень хорошо бронирован, однако не уступает конкурентам в скорости и мощности вооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Португалия готова отправить в Украину танки Leopard 2 уже в марте.

Как стало известно, Португалия передаст Украине три современных танка Leopard 2A6. Для этого их восстанавливают, они проходят техническое обслуживание.