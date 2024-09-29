В ISW отметили действия Китая, которые срывают с Пекина маску миротворца в войне в Украине

Публично Китай строит из себя миротворца, непублично же – поставляет вооружение России. Речь идет как о передаче китайских военных беспилотников, так и о секретной вооруженной программе в КНР по разработке ударных БПЛА большой дальности для использования в войне против Украины.

Видео дня

Россия получает из КНР около 70% станков и 90% микроэлектроники для производства оружия. Об этом рассказывается в новом аналитическом материале американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики сослались на сообщение The Times, что западные чиновники обнаружили поставки неназванной компанией из КНР в Россию военных беспилотников. Их, как отмечается, российские военные должны протестовать с целью установить, могут ли они применяться на поле боя в Украине.

Эта компания заключила соответствующее соглашение с РФ в 2023 году и, подчеркивают на Западе, есть "четкие доказательства того, что компании КНР поставляют России смертоносное оружие для использования в Украине".

Источники The Times также подтверждают распространенные ранее сообщения о секретной российской вооруженной программе в КНР по разработке ударных беспилотников большой дальности для использования в Украине.

И этим помощь Пекину Москве не ограничивается. Как отметил 27 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен, около 70% импорта станков в РФ и около 90% ввезенной в страну-агрессора микроэлектроники поступают из КНР и Гонконга. Все это РФ используется для производства ракет, бронетехники и боеприпасов.

Учитывая это, подчеркнул Блинкен, заявления КНР расходятся с действиями: с одной стороны, Пекин рассказывает, что хочет мира в Украине, а с другой – позволяет китайским компаниям помогать российской агрессии против соседнего государства.

"КНР неоднократно пыталась изобразить себя нейтральным посредником в войне в Украине и постоянные сообщения о помощи КНР военным усилиям России подрывают это утверждение", – резюмировали в ISW.

Напомним, ранее в ISW заявили, что в Кремле обеспокоены обсуждением разрешения Украины избивать вглубь России. Поэтому вся кремлевская верхушка во главе с российским диктатором Владимиром Путиным пытаются давить на Запад с целью предотвратить отмену установленных ограничений.

И беспокоятся в России не зря. Ведь даже небольшое количество эффективных поражений военных объектов в глубине РФ может очень существенно и не в лучшую сторону для Москвы повлиять на способность государства-агрессора продолжать войну.