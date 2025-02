В ISW оценили потери России за три года великой войны и объяснили, готов ли Путин к ее завершению

Через три года после полномасштабного вторжения в Украину Россия накопила недопустимые потери личного состава и техники ВС РФ. Но российский диктатор Владимир Путин остается преданным продолжению своей войны, несмотря на рост внутреннего политического и экономического давления в стране-агрессоре.

Видео дня

Он не показывает никаких признаков того, что переосмысливает свою решимость вынудить Киев сдаться. Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Потери армии РФ в Украине

В третью годовщину полномасштабной войны, 24 февраля 2025-го, главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что российские войска потеряли более 10 100 танков, 21 100 боевых бронированных машин и 23 300 артиллерийских систем, которые были уничтожены и повреждены за это время.

А по подсчетам британского Международного института стратегических исследований (IISS), с 24 февраля 2022 года Россия потеряла около 14 000 танков, БМП и БТР (цифры отличаются от данных Генштаба ВСУ, поскольку IISS, вероятно, учитывает только уничтоженную технику. – ISW).

По словам Сырского, войска РФ потеряли почти 870 000 личного состава, в том числе около 250 000 оккупантов погибшими. Российские же оппозиционные издания "Медуза" и "Медиазона" 24 февраля опубликовали общий доклад, в котором использовали Российский реестр наследственных дел, чтобы оценить, что за три года войны погибли по меньшей мере 160 000-165 000 военнослужащих.

Ранее Сырский сообщал, что только в 2024 году ВС РФ понесли потери более 434 000 живой силы, а указанные российские издания в феврале 2024 года подсчитали, что эти потери составляют по меньшей мере 66 000-88 000 военнослужащих в течение первых двух лет. Это однозначно свидетельствует о том, что потери России значительно выросли в 2024 году.

"Российские силы понесли потери транспортных средств и артиллерийских систем на поле боя, которые неприемлемы в среднесрочной и долгосрочной перспективе, учитывая ограниченность российского оборонно-промышленного потенциала, запасов оружия и оборудования советской эпохи. Российский аппарат формирования вооруженных сил пытается набрать достаточное количество солдат, чтобы поддерживать текущие темпы наступательных операций России и уровень потерь", – оценили в ISW.

"Готовность" Путина к миру

По данным ISW, российские государственные СМИ в большинстве своем проигнорировали третью годовщину полномасштабного вторжения во время программ 24 февраля. Вместо этого они осветили встречу, на которой глава центрального духовного управления мусульман РФ Талгат Таджуддин похвалил Путина за объявление и ведение войны против Украины.

"Путин и другие чиновники Кремля не отказались от своих начальных целей войны и продолжают ссылаться на "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, а также запреты Украине присоединяться к любым блокам безопасности в будущем, несмотря на то, что Россия не смогла нанести Украине военное поражение за последние три года", – подчеркнули аналитики.

Они убеждены, что российского диктатора не пугает идея дальнейшего затягивания войны, несмотря на значительные и вероятно неприемлемые потери личного состава и материальных средств армии в течение этих трех лет.

Недавно ISW отметил, что российские военные, похоже, используют метод продвижения в Украине, основанный на предположении, что война будет продолжаться бесконечно долго и что им не нужно добиваться быстрых или значительных территориальных достижений в одной наступательной операции. По подсчетам аналитиков, при таком сценарии войскам РФ "понадобится более 83 лет, чтобы захватить оставшиеся 80% Украины", предполагая, что они смогут поддерживать текущие темпы продвижения и значительные потери личного состава бесконечно долго – что маловероятно.

Несмотря на это, Путин сформулировал для себя теорию победы, которая предполагает, что "Россия может пережить Украину и Запад" и продолжать продвигаться на поле боя, пока не победит. Недавние заявления диктатора об отказе от возможности заключения мирного соглашения с Украиной являются еще одним свидетельством его желания затягивать войну.

"Путин продолжает сигнализировать российским военным и обществу, что он не прекратит войну, пока Украина полностью не капитулирует, и что он не заинтересован в достигнутом мирном соглашении, требующем от России уступить свои давние военные цели, несмотря на попытки Путина продемонстрировать заинтересованность в мирных переговорах", – оценили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны предостерегли, что так называемые стамбульские протоколы начала 2022 года не могут быть "ориентирами" для переговоров между Россией и Украиной, как предложили в США. Ведь очевидно, что соглашение на основе этих "договоренностей", на которые надеется Кремль, фактически будет документом о капитуляции Киева.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!