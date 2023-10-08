В Италии уточнили, сколько страна может помогать Украине в войне

Италия продолжит помогать Украине, которая уже 19 месяцев борется с вторжением России, как в политической плоскости, так и военной техникой. Однако там отметили, что чем дольше идет полномасштабная война, тем сложнее будут идти поставки вооружений.

Об этом сказал министр обороны Италии Гвидо Крозетто в воскресенье, 8 октября, передает издание fanpage.it. Он сказал, что Рим никогда не откажется от своих обязательств относительно поддержки Украины.

При этом глава итальянского оборонного ведомства добавил, что, хоть поддержка Украины от Италии всегда была убедительной с политической точки зрения, но она никогда не была неограниченной с военной точки зрения. Страна передавала украинской армии ограниченное количество вооружения и военной техники "без опустошения собственных оборонных запасов". Как сказал Крозетто, такой является позиция правительства Италии.

Министр заявил, что якобы "чем дольше длится война, тем сложнее становятся обязательства и тем сильнее становится необходимость найти решение путем переговоров".

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"Киеву очень трудно вернуть утраченные позиции, а Москва никогда не сможет завоевать нацию, на которую напала. Поэтому мы продолжаем помогать тем, кто прав, но каждый день анализируем более выгодные тактики для построения диалога, достижения мира и начала восстановления захваченной и разрушенной территории", – сказал Крозетто.

При этом министр обороны не уточнил, готов ли восьмой пакет военной помощи от Италии. Как пишет издание, ранее министр иностранных дел государства Антонио Таяни сказал, что пакет помощи якобы готовят. Однако уточнил: "то, что готово предоставить итальянское правительство, может быть очень далеко от желаний Киева".

Ранее сообщалось, что Италия не планирует поставлять Украине наступательное оружие, но помогает с вооружением для обороны. Глава МИД сказал, что Италия не воюет с Россией, а помогает украинцам защитить собственную независимость.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 сентября глава украинского государства Владимир Зеленский выступил на экономическом форуме Ambrosetti в Италии. Он сказал, что Италия поддержала Украину не только политически, но и оружием и гарантиями безопасности. И нет сомнений, что следующий год председательства Италии в G7 даст сильные решения для Киева и всей Европы.