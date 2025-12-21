'Добросовестная, старательная и верная Присяге': в Изюме в результате удара РФ погибла полицейская Ирина Байда

20 декабря во время российского обстрела города Изюм (Харьковская область) в собственном доме вместе с мужем погибла полицейская Ирина Байда. Без родителей остался 15-летний парень.

О трагедии сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины. Коллеги запомнили патрульную полицейскую батальона Краматорска и Славянска добросовестной, старательной и верной присяге.

Ирина Байда имела звание старшего лейтенанта полиции. Женщина была одной из первых патрульных в Краматорске и Славянске.

В момент обстрела страны-агрессора Ирина вместе с мужем находились в доме. Супруги погибли в собственном доме.

"Добросовестная, старательная и верная Присяге украинскому народу, она всегда была там, где нужна была ее помощь. Гибель коллеги – невосполнимая потеря для семьи, коллектива и всего полицейского сообщества", – говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания погиб полицейский из Борисполя Киевской области Владимир Клочан. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась в Донецкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!