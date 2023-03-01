В Кадиевке произошла ''бавовна'' на территории завода, где оккупанты пытались спрятать фуры с БК. Видео

Во временно оккупированной Кадиевке снова случилась "бавовна". В результате точных прилетов были уничтожены российские фуры, нагруженные боеприпасами.

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Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай опубликовал видео с мощной детонацией боекомплекта оккупантов. Сами же захватчики заявили об "ударах вооруженных формирований Украины по вагоноремонтному заводу и мирным жителям".

"В Кадиевке произошла "бавовна", там на территории завода россияне пытались спрятать фуры с боекомплектом", – отметил Гайдай, опубликовав видео с мощной детонацией боеприпасов.

Судя по всему, "бавовна" случилась накануне, 28 февраля. В этот день оккупанты в Луганской области заявляли о двух ударах, якобы совершенных украинскими воинами с помощью HIMARS, утром и после обеда. Захватчики утверждали, что по бывшему Стаханову прилетели по меньшей мере 6 ракет: 4 из них – по цехам Стахановского вагоностроительного завода и еще 2 – по "мирным жителям".

Так называемое "представительство ЛНР в СЦКК" даже показало фотографии с якобы места прилетов на заводе.

В то же время боец ВСУ родом из Кадиевки с позывным "Східний" со ссылкой на собственные источники в оккупированном городе утверждает: российские захватчики показали не все разрушения на заводе после утренних прилетов 28 февраля.

"Сообщают, что попавший на фото цех пострадал, обрушена крыша, восстановить будет проблематично. Также есть информация, что попадания пришлись на еще один цех, который нам не показали в "СЦКК". Оккупационные власти заявили, что пострадавших среди мирного населения нет, но, по информации источников, на место обстрела прибыло несколько бригад скорой помощи. Возможно, есть пострадавшие манкурты", – отметил воин.

Он также констатировал, что ранее неоднократно получал информацию о расположении в разных цехах завода военной техники, а также оборудования, явно не соответствующего профилю предприятия.

После обеда украинские воины снова нанесли удары по району, где расположен Стахановский вагоноремонтный завод, отметил "Східний".

"Район тот же, как и утром. Обработка СВЗ и близлежащих зданий", – рассказал он.

Боец также добавил, что после повторных прилетов и произошла детонация вражеского БК.

"Стаханов. Пошла детонация БК российских оккупантов в районе СВЗ, на фоне воет сирена. Дорога на "Ромашку" перекрыта манкуртами, рвет склад БК. Попадание точно в цель. По информации от источников: удар пришелся точно по фурам со снарядами", - рассказал. воин.

В то же время оккупанты заявили, что удар был нанесен якобы по мирному населению.

"СЦКК" как всегда сделали фотографии ямок и разбитых форточек. Правда, забыли показать пострадавшие фуры со снарядами, стоявшими среди жилых кварталов", – заметил "Східний".

Напомним, 15 декабря в Кадиевке произошла "бавовна" в казарме с оккупантами. Враг тогда понес значительные потери.

Громко было в этом же оккупированном городе украинской Луганщины и 23 января, тогда в результате прилетов погибли и получили ранения десятки кадыровцев.