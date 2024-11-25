В Калуге украинские дроны атаковали завод 'Тайфун', являющийся частью российского ВПК – ЦПД

В ночь на 25 ноября украинские дроны атаковали завод "Тайфун" в Калуге, принадлежащий российскому ВПК. Это предприятие производит радиолокационное оборудование для российской армии.

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Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Как видно на публикуемых в сети кадрах, на предприятии сильный пожар.

Как отметил руководитель ЦПД Андрей Коваленко, российский завод "Тайфун" производит системы связи, радиоэлектронной разведки и радиолокационное оборудование, а также компоненты для систем наблюдения и наведения, которые используются на боевой технике.

Кроме того, завод производит детали для ПВО, авиационной техники и ракетных комплексов, а также занимается обслуживанием и модернизацией находящейся на вооружении российской армии техники. Завод производит электронные модули и специализированное оборудование для интеграции различных военных систем.

Также, по данным мониторинговых каналов, в Калуге в результате атаки БПЛА возник серьезный пожар на нефтебазе "Калуганефтепродукт". Эта нефтебаза относится к структуре "Роснефти" и занимается оптовой продажей топлива.

Мониторинговая группа "Крымский ветер" также определила координаты удара: 54.5386, 36.3216.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подтвердил информацию об атаке, заявив, что якобы сбито 8 дронов. По его словам, падение обломков повлекло за собой пожар на промышленном объекте, огонь якобы потушили.

Ранее сообщалось, что в России в ночь на 25 ноября раздались взрывы в Калуге и Курской области. Так, на Курщине раздавались сирена и взрывы, а местные власти предупреждали о ракетной опасности. Некоторые вражеские Telegram-каналы заявляли, что ВСУ якобы применили ATACMS.

Напомним, что в ночь на 24 ноября территорию страны-террориста России атаковали ударные дроны-камикадзе. Под атакой оказались Курская, Липецкая, Белгородская и Орловская области. В минобороны РФ выдали, что силами противовоздушной обороны якобы были уничтожены 34 украинских БПЛА самолетного типа.

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