В канун Дня Независимости Филатов посмертно наградил десять защитников из Днепра: медали получили семьи героев

В Днепре накануне Дня Независимости Украины посмертно наградили военных, отдавших жизнь в боях с российскими извергами. Медали "Защитник Отечества" получили их родные, которым также представили платформу "Война", которая станет единственным электронным мемориалом памяти погибших воинов и убитых россией мирных жителей Днепра.

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Сохранить память о них и собрать как можно больше сведений о каждом и каждой — такова главная цель этого проекта.

Софья вспоминает отца Андрея Боровикова, прежде всего, как справедливого человека: "Он был искренним и очень справедливым. Если что-то не так, он всегда говорил об этом. Он всегда был готов взять меня с собой. Он много работал по всей стране".

В мирной жизни мужчина был адвокатом, а потом ушел на фронт — чтобы защищать людей уже другим способом. Жизнь героя, командира второго взвода первой роты 128 бригады 231 батальона Отдельной бригады терробороны Днепра, оборвалась 31 января 2023 в боях в поселке Времовка Донецкой области.

"Для людей, которые переживают такое же горе, все индивидуально. Кому-то нужна поддержка друзей, кому-то нет. В моем случае было 50/50. Я начала заниматься больше общественной активностью — помогать таким же людям, как и я. И сейчас мне это помогает двигаться дальше", - делится опытом София. Она получила награду за отца вместе с еще девятью семьями погибших защитников:

-командира взвода 9-й роты 3-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Мазепы Игоря Куркостриги с позывным "Викингом".

-командира отделения 25-й отдельной Сечеславской воздушно-десантной бригады Максима Семенова.

-Бойца 3-го отдельного батальона УГА Дениса Котенко.

-Огнеметчика войска радиационной, химической и биологической защиты Украины Сергея Ивженко.

–В. о. командира мотопехотного взвода 42-го батальона, старшего сержанта Юрия Печерицы.

-Старшего стрелка 1-й роты 24-го батальона "Айдар" Александра Пузыкова.

-Старшего лейтенанта 98-й бригады, ТРО "Азов" Донецкой области Олега Русака с позывным "Моряк".

-Старшего солдата 53-й бригады Константина Пикалова с позывным "Кот".

-Сержанта 93-й ОМБР "Холодный Яр", наводчика 2-го механизированного отдела 1-го механизированного взвода 3-й механизированной роты 1-го механизированного батальона ВОС 101281A Павла Махно с позывным "Махно".

Во время церемонии вручения мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул: месть за каждую оборванную жизнь будет неотвратимой. Но не менее важной будет и системная работа по сохранению памяти и историй всех, кого забрала кровавая российская война.

"Фактически наша сегодняшняя встреча также перешла в дискуссию о дальнейшей работе по увековечению памяти погибших. Могу уверенно сказать: нам не будет стыдно.

Днепр всегда первый. И я приглашаю всех небезразличных жителей, всех, кого это касается, — приобщиться к этой дискуссии. Уже после Дня Независимости будем более подробно говорить с территориальной общиной – как это сделать", — подчеркнул мэр Днепра Борис Филатов.

Электронная платформа "Война" доступна по ссылке: https://memory.dp.ua. Здесь есть раздел "Предложить", где каждый может заполнить заявку и оставить истории тех, о ком хочет рассказать.