В Киеве проходит конгресс по военной медицине и ментальному здоровью, среди участников – Зеленские: о чем говорят

В Киеве 27 июля стартовал 1-й ежегодный Международный конгресс по военной медицине и ментальному здоровью "Воин: жизнь, здоровье, боеспособность". Мероприятие посетили президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.

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Основными темами обсуждения были физическое и ментальное здоровье наших защитников, реабилитация, эвакуация, медицина на поле боя, научно-технологические инновации в военной медицине. Глава государства анонсировал, что до конца 2024 года Министерство обороны совместно с Генеральным штабом должны развернуть медицинскую информационную систему в армии, передает OBOZ.UA.

Зеленский поздравил медицинских работников с профессиональным праздником и подчеркнул: жизнь и здоровье защитников является самым высоким приоритетом для Украины.

"Тема обороноспособности страны прежде всего ассоциируется с оружием, техникой, оснащением, и все это действительно важно. В то же время есть вещь в контексте войны, которая играет не меньшую роль, которая также является оружием, но иного характера, – это физическое и ментальное здоровье наших воинов... Именно поэтому военная медицина должна быть в фокусе внимания государства, ведь это – о людях и для людей", – подчеркнул президент.

Он указал на вызовы, которые все еще требуют решения. К примеру, должна быть внедрена эффективная система реабилитации, включающая ментальную сферу.

Также речь идет об эффективном использовании ресурсов, поставках аптечек и турникетов соответствующего качества, механизмах реинтеграции освобожденных из плена бойцов, создании центра реинтеграции.

"Все, что может быть оцифровано, должно быть оцифровано. Минобороны вместе с Генеральным штабом до конца года должны развернуть медицинскую информационную систему в воинских частях, чтобы маршрут раненого был прозрачным и понятным. Это то, что ожидает каждый военный медик, каждый военнослужащий", – сказал Зеленский.

Он сообщил, что урегулирован вопрос о присвоении первичного офицерского звания врачам, не проходившим военную кафедру.

"Мною подписан указ положения о прохождении военной службы, регулирующего прохождение службы лицами с медицинским образованием и присвоение первичного офицерского звания врачам, не проходившим военную кафедру. Кроме этого, я дал поручение правительству в полной мере обеспечить финансирование создания современного реабилитационного госпиталя с модулем реинтеграции военных, освобожденных из плена, и стабилизационных пунктов для бесперебойного оказания медицинской помощи в зоне ведения боевых действий", – сказал президент.

Первая леди в своем выступлении указала: последствия стресса сейчас ощущают около 80% украинцев. Но военные – на первой линии стресса, и одновременно с этим только треть их готова обратиться к психологу.

"Отдельный вызов, я считаю, в том, что вместе с военным любые сервисы поддержки обязательно должны охватывать его/ее семью. Мобилизация одного человека означает мобилизацию всей семьи", – подчеркнула Елена Зеленская.

Американский генерал Грег Мартин в комментарии OBOZ.UA сказал, что психическое здоровье на самом деле равно физическому здоровью.

"Не обвиняйте потерпевшего человека, потому что это не его вина. Нужна сила, чтобы сказать, что мы не в порядке, а потом дать им ресурсы, чтобы делать правильные вещи", – отметил он.

Николай Серга, военнослужащий и руководитель "Культурного десанта", считает, что ментальное здоровье стало проблемой номер один, потому что ему не уделяли достаточного внимания.

"Могу сказать, что кроме тех проблем, которые возникают на фронте, большое количество проблем возникает и будет возникать с теми бойцами, которые демобилизовались. Своевременная поддержка во время войны, нужное – в полном объеме – внимание к этому вопросу может помочь предотвратить часть проблем, которые могут возникнуть после", – сказал он.

Алина Михайлова, руководительница медицинской службы "Ульф" Первого отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи", отметила, что поддержка ментального здоровья воинов – это обязательная составляющая, но в Украине, к сожалению, с этим есть проблемы.

"Мы можем говорить о "ручном управлении". Где есть твой знакомый, которого ты куда-то в какой-то соответствующий центр отправишь. Но если мы говорим об этом пути раненого, то он никогда (если он сам, без знакомых, каких-либо влиятельных людей вокруг) не пройдет этот путь качественно и профессионально", – считает военнослужащая.

Добавим: Конгресс был организован при поддержке МО. На полях мероприятия действовала также интерактивная зона для сбора аптечек, реабилитационного оборудования и обсуждения идей и решений по улучшению медуслуг.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 27 июля, согласно указу президента от 2023 года, в Украине отмечают День медика.

– Президент Владимир Зеленский поблагодарил тех, кто посвятил свою жизнь спасению жизней и здоровья других. Он отметил: сейчас в Украине нет такой больницы, которая не почувствовала бы на себе влияние войны и не принимала раненых с фронта или после российских ударов.

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