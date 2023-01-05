В Киеве простились с чемпионом мира по кикбоксингу, который оборонял Мариуполь: его убили оккупанты. Фото и видео

В четверг, 5 января, в Киеве простились с чемпионом мира по кикбоксингу, бойцом полка "Азов", Героем Украины и защитником Мариуполя Максимом Кагалом. Максим погиб 25 марта в Мариуполе в результате взрыва вражеской авиабомбы.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Мемориал". Он же обнародовал фото и видео с прощальной церемонии (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Максим Кагал – чемпион мира по кикбоксингу, имел блестящую карьеру и потенциал в спорте, но выбрал путь воина. Защищал Родину в составе полка защитников Мариуполя. 25 марта рядом с воином упала авиабомба, которая и оборвала его жизнь. Посмертно Герой Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что только сейчас тело Максима было возвращено родным, чтобы они достойно попрощались и похоронили героя.

Похоронили Максима на Байковом кладбище в столице. Провести в последний путь пришли товарищи по оружию из "Азова", родственники и друзья.

Напомним, 25 марта при защите Мариуполя погиб известный украинский кикбоксер Максим Кагал. 30-летний Кагал имел псевдо "Пистон" и защищал город в составе Отдельного отряда специального назначения "Азов".

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