В Киеве простились с погибшим на фронте журналистом Дмитрием Рыбаковым. Фото

В Киеве простились с воином 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрием Рыбаковым. Журналист и медиаконсультант после начала полномасштабного вторжения России встал на защиту страны с оружием в руках.

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Свое последнее сражение Рыбаков принял на Запорожье, он погиб во время штурма российских позиций. Репортаж с прощания с воином, погибшим как Герой, опубликовало издание Цензор.НЕТ.

В Киеве простились с журналистом, экономическим обозревателем и кандидатом исторических наук Дмитрием Рыбаковым, защищавшим Украину с первых дней полномасштабного вторжения РФ. В ряды Вооруженных сил он стал еще в феврале 2022 года.

Командир отделения 47 механизированной бригады "Магура" полег во время штурма вражеских позиций на Запорожье 17 июля. Из-за непрерывных массированных обстрелов тело павшего Героя его побратимы не могли забрать в течение трех суток – однако в конце концов смогли это сделать и дали возможность родным и близким Дмитрия достойно его похоронить.

У Героя остались жена и две дочери.

"Все мы знаем его как человека высокого интеллекта, сильного характера. Он не пошел на войну эмоциями, для него это был очень взвешенный шаг. Он никогда не готовил себя к войне, ему важны были ценности, он искал свой путь. .. Дмитрий Рыбаков выбрал свой путь, этот путь вызывает большое уважение и является примером для каждого из нас, он мог найти себе сотни специальностей на войне, которые были бы не так близко к передовой, но он выбрал самую тяжелую работу, самую опасную – быть пехотинцем и идти вперед в бригаде. прорыва.... Он решил спасти наш мир. Он отдал жизнь за нацию, за народ, за Украину. Эта жертва и этот высочайший подвиг на этой войне будут жить вечно", – сказал во время прощания с Дмитрием Рыбаковым шеф-редактор "Цензора" Юрий Бутусов, с которым павший воин был хорошо знаком.

А режиссер и воин Олег Сенцов, воевавший с Рыбаковым в одной бригаде, отмечал невероятное мужество, которое постоянно демонстрировал посреди ада войны эрудированный и талантливый "Репортер".

"Война продолжается и забирает лучших среди нас. Дима "Репортер" удивлял всех, сначала своим кругозором, знанием, а затем отвагой и мужеством. Ты никогда не знаешь, как поведет себя человек в бою: кто-то скиснет, а кто-то будет сражаться, как лев. Он сражался, как лев, и погиб как Герой. Друг, почивай с миром! Дальше придется работать без тебя", – написал Сенцов, когда стало известно о гибели воина.

Напомним, ранее стало известно, что на Запорожье в бою против российских захватчиков погиб пулеметчик Дмитрий Остапчук. Молодому воину было всего 24 года. Он служил пулеметчиком Калиновской бригады НГУ, воевал и в Донецкой области, и на Запорожье.