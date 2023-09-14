В Киеве разоблачили экс-адвоката, который 'работал' на вагнеровцев и призывал захватить власть в Украине

Служба безопасности Украины разоблачила экс-адвоката, который "работал" на Telegram-канал "Вагнера" и призывал захватить власть в Украине. Эту враждебную агитацию подхватывали интернет-ресурсы спецслужб РФ, чтобы расшатать обстановку в Украине и деморализовать украинских воинов на фронте.

Об этом сообщили пресс-службы СБУ и Офиса генерального прокурора. Установлено, что фигурант позиционировал себя как лидер общественного мнения и провоцировал людей к общественным беспорядкам под видом протестных митингов.

С этой целью он снимал многочисленные видеосюжеты, которые выкладывал на собственном YouTube-канале с общей аудиторией более 100 тыс. пользователей. В роликах он пытался дискредитировать высшее военно-политическое руководство Украины и подстрекал граждан к силовым действиям.

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Вражеские пропагандисты представляли сюжеты псевдоактивиста как "позицию" рядовых граждан Украины и тем самым пытались навредить международному имиджу нашего государства.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит тюремное заключение.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области СБУ разоблачила очередного интернет-агитатора. Злоумышленник распространял в социальных сетях российскую пропаганду, в частности, о "внешнем управлении Украиной".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве сотрудники СБУ разоблачили интернет-агитатора, распространявшего кремлевские нарративы. Кроме того, злоумышленник организовывал уличные акции протеста.

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