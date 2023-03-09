В Китае прогнозируют окончание войны уже летом, если Россия и Украина согласятся на мирный план Пекина – Nikkei

Китай, недавно удерживавший пассивную позицию по войне в Украине, вдруг предложил мирный план. За таким поворотом внешней политики Поднебесной предположительно стоит прогноз китайских военных экспертов о том, что война закончится этим летом.

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Об этом пишет японское издание Nikkei Asia, ссылаясь на источники, близкие к китайскому правительству. Издание отмечает, что сам мирный план КНР прозаичен, но создает впечатление, что Китай начал играть активную роль.

Пекин официально обнародовал документ 24 февраля 2023 – ровно через год после того, как Россия начала полномасштабное вторжение. Предложение состоит из 12 пунктов и призывает к скорейшему прекращению огня и возобновлению переговоров обеими сторонами для мирного урегулирования.

Однако этому предшествовал декабрьский отчет Академии военных наук (AMS), которая подчиняется непосредственно Народно-освободительной армии и регулярно дает рекомендации и отчеты Центральному военному комитету Коммунистической партии Китая. Ее возглавляет чиновник на уровне кабинета министров.

Согласно источникам, близким к китайскому правительству, в декабре AMS завершила симуляцию войны в Украине, которая якобы показала, что война подойдет к концу примерно летом 2023 года, и у России будет преимущество.

В докладе говорится, что и российская, и украинская экономики будут слишком истощены, чтобы продолжать войну после лета.

Издание предполагает, что вполне возможно результаты были смещены в пользу России, чтобы угодить склоняющемуся к Москве руководству Китая.

Выслушав прогноз AMS, Пекин подготовил мирное предложение к годовщине войны. Оно направлено на достижение трех целей: возобновление отношений с Европой, сохранение дружеских отношений с Украиной и играть ведущую роль в достижении прекращения огня.

Мирный план включает в себя положение о восстановлении экономики Украины, что может указывать на то, что Китай уже рассматривает возможность экономической помощи.

Лучшим сценарием для лидера Китая Си Цзиньпина было бы, если Россия и Украина начали переговоры после того, как китайский лидер лично представит Путину мирный план. Это сделало бы Китай настоящим миротворцем в вопросе о прекращении этой войны, отмечает издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 февраля в Китае обнародовали свой "мирный план" по окончании войны в Украине. В нем содержится 12 пунктов.

Канцлер Германии Олаф Шольц подверг критике "мирный план" КНР для Украины. Глава германского правительства подчеркнул, что некоторые предложения Пекина выглядят достаточно размытыми и в этом плане нет четкой линии ухода оккупационных войск.

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