В Кондратовке украинские военные взяли в плен двух оккупантов с помощью дрона. Видео

На Северо-Слобожанском направлении украинские бойцы продемонстрировали уникальную тактику взятия врага в плен. Двое российских военных сдались после того, как их призвали сложить оружие через громкоговоритель, смонтированный на дроне.

После этого еще трое оккупантов также сдались, и всего пять человек пополнили обменный фонд. Соответствующие кадры показала 158-я отдельная бригада ВСУ.

По данным бригады, первые двое пленных имели позывные "Горец" и "Хирург". Они записали видеообращение к своим коллегам, призывая их сдаться, и таким образом еще трое оккупантов покинули позиции.

В общем пять российских военных попали в руки украинских защитников и теперь будут переданы в обменный фонд.

"Русский солдат, будь как Горец и Хирург: приходи в плен и приводи сослуживцев, вы будете жить!" – обратились в бригаде к другим оккупантам.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский озвучил количество пленных по обе стороны фронта. По его словам, в российском плену находятся примерно семь тысяч украинских военнопленных. В украинском плену находится чуть более четырех тысяч российских военных.

Глава государства также подчеркнул, что Украина готова на любые обмены – в отличие от РФ.

