В Кремле прокомментировали заявление Путина о 'санитарной зоне'

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков попытался объяснить слова диктатора о необходимости создания в Украине "санитарной зоны". По его словам, главарь Кремля имел в виду принятие мер "по обеспечению безопасности территории РФ, которая подвергается атакам".

Также он добавил, что страна-террорист РФ будет предпринимать меры, если обстрелы российской территории продолжаться. Об этом Песков заявил в комментарии кремлевским пропагандистам.

В Кремле выдали, что диктатор Владимир Путин будет рассматривать вопрос создания на территории Украины "санитарной зоны" лишь в том случае, если прилеты с Украины на территорию РФ продолжатся. Также в Москве заявили, что речь идет о территории, с которой до российской территории не будет доставать оружие.

"Президент имеет в виду, что на фоне атак, атак дронами, на фоне артиллерийских обстрелов нашей территории, населенных пунктов на наших территориях, социальных объектов, жилых домов будут приняты меры для того, чтобы эти территории обезопасить", – выдал пресс-секретарь кремлевского убийцы.

Кроме того, Песков попытался объяснить, что речь идет о так называемой "буферной зоне", чтобы любые средства, которые можно использовать для нанесения ударов по РФ, были за пределами зоны досягаемости.

Напомним, Путин прокомментировал возможность переговоров с Украиной, пообещав "подумать". Также кремлевский диктатор заявил о намерении создать "санитарную зону" на территории, "подконтрольной киевскому режиму".

Как сообщал OBOZ.UA, в РФ прошли незаконные выборы президента. Действующему диктатору Владимиру Путину "нарисовали" абсолютную победу с результатом более 87% голосов. Для временно оккупированных территорий Украины россияне тоже не постеснялись показать заоблачные результаты – везде диктатора поддержали более 88% "избирателей".

При этом лишь незначительное количество россиян решило выразить протест против путинских выборов и испортило бюллетени. На них избиратели писали "нет войне", "мир Украине" и "Путин – убийца".

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